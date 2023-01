Stoltenberg, dobbiamo dare armi più forti a Kiev e presto

(ANSA) - BERLINO, 24 GEN - "Dobbiamo dare armi più forti all'Ucraina" e "dobbiamo farlo velocemente". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Berlino, in uno statement dopo l'incontro con il neoministro della Difesa Boris Pistorius.

"La Nato non deve diventare parte del conflitto" ha ribadito il ministro della Difesa Pistorius. "La coesione della alleanza è di centrale significato, anche nei confronti dell'aggressore della Russia serve lanciare chiari segnali di determinazione", ha continuato. Pistorius ha anche ricordato ancora una volta che la Germania è "fra i paesi che forniscono più armi all'Ucraina, con 3,3 miliardi di euro di armi consegnate. Solo la Gran Bretagna in Europa lo ha fatto nella stessa misura". (ANSA).