Johansson, nel 2022 in Ue oltre 900mila domande di asilo

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GEN - Nel 2022 sono state registrate nell'Ue 924mila domande di asilo, ovvero il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Ue. Lo ha detto Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni. "Chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere protetto, chi non ce l'ha deve tornare nel Paese di origine: questo è l'unico modo per proteggere il sistema e dunque dobbiamo aumentare il numero dei rimpatri". (ANSA).