Gb: terzo nipote in arrivo per Andrea, che sogna riabilitazione

(ANSA) - LONDRA, 24 GEN - Ancora un royal baby in arrivo in casa Windsor, il primo dopo la morte della matriarca Elisabetta II nel settembre scorso e l'ascesa al trono di Carlo III. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace, precisando che il prossimo lieto evento riguarderà la principessa Eugenie - secondogenita di Andrea, fratello minore di Carlo e già "figlio prediletto" d'Elisabetta - la quale è in attesa con il consorte Jack Brooksbank di un secondo bebè, dopo August Philip nato nel 2021.

Per il principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson si tratterà del terzo nipotino (o nipotina) in totale, contando la piccola Sienna avuta di recente dalla loro primogenita Beatrice e dal marito italo-inglese Edoardo Mapelli-Mozzi.

La notizia giunge a pochi giorni di distanza dalle indiscrezioni dei tabloid secondo cui il duca di York - tagliato fuori da ogni ruolo di rappresentanza nella famiglia reale in seguito al sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al nome del defunto faccendiere e sfruttatore di ragazze minorenni americano Jeffrey Epstein - starebbe valutando una problematica ipotesi di azione legale negli Usa per provare a "riabilitarsi". (ANSA).