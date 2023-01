Finlandia: avanti nella Nato anche senza la Svezia

Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto ha detto in un'intervista che la Finlandia potrebbe trovarsi costretta di andare avanti nel processo Nato, senza la Svezia. "Chiaramente dobbiamo rivalutare la situazione se la richiesta svedese dovesse arenarsi", ha dichiarato il presidente Haavisto all'emittente di servizio pubblico finlandese Yle. Un cambiamento a 180 gradi dalla posizione precedente, in cui la Finlandia e la Svezia erano unite nella loro adesione alla Nato, essendo i due Paesi legati storicamente e con una lunga tradizione di piena collaborazione di difesa.

La dichiarazione del ministro degli Esteri finlandese è arrivata dopo che il presidente turco Recep Erdogan ha escluso il via libera di Ankara alla

candidatura della Svezia. Un'adesione congiunta dei due Paesi nordici rimane "la prima opzione", ma "dobbiamo ovviamente valutare la situazione, se è successo qualcosa per cui a lungo termine la Svezia non può più andare avanti", ha dichiarato Haavisto alla televisione pubblica Yle, affermando che è "troppo presto per prendere una posizione"