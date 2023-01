Cnn, carte segrete trovate in casa ex vicepresidente Pence

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - Almeno una decina di documenti riservati sono stati scoperti a casa dell'ex presidente Mike Pence in Indiana. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi hanno avviato un'indagine per accertare come le carte bollate come 'classificate' siano finite in casa Pence. (ANSA).