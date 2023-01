Azienda Rheinmetall pronta a fornire 139 Leopard se serve

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il gruppo di armamenti tedesco Rheinmetall potrebbe consegnare un totale di 139 carri armati Leopard di tipo 1 e di tipo 2. Il suo portavoce lo ha detto alla rete editoriale RND mentre Berlino ancora discute se trasferire in Ucraina i tank. "Abbiamo ancora 22 veicoli Leopard 2A4 che potremmo preparare per l'uso", ha detto a Rnd. "La riparazione di questi veicoli richiederebbe quasi un anno. La consegna sarebbe possibile a fine 2023/inizio 2024. Ci sono anche 29 Leopard 2A4 che abbiamo in lavorazione e che avremo pronti entro aprile/maggio 2023". Il portavoce ha aggiunto: "Dal Leopard 1 potremmo rendere disponibili 88 veicoli". (ANSA).