Zelensky, i tank non risolvono il problema ma motivano esercito

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - I tank occidentali "non risolvono il problema" ma "motivano l'esercito ucraino". Lo ha detto il presidente, Volodimyr Zelensky, in un'intervista al canale televisivo tedesco Ard.

"Dal momento che l'esercito russo ha mille carri armati, nessun Paese risolve il problema decidendo di darci 10-20-50 carri armati. Fanno solo una cosa molto importante: motivano i nostri soldati a combattere per i propri valori. Perché dimostrano che il mondo intero è con te". (ANSA).