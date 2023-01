Vice ministro Mosca,'sbricioleremo armi occidentali a Kiev

(ANSA) - MOSCA, 23 GEN - Le forze russe "sbricioleranno" tutte le armi e i mezzi militari che i Paesi occidentali forniranno all'Ucraina. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dalla Tass. "Gli avversari della Russia - ha affermato Ryabkov - continuano ad alzare la posta, ma, come abbiamo detto fermamente o fiduciosamente in numerose occasioni, gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno raggiunti".

"L'Ucraina sta immagazzinando armi e munizioni fornite all'Occidente sul territorio delle centrali nucleari". E' quanto sostiene il servizio d'intelligence russo per l'estero (Svr), senza citare alcuna prova, riferisce l'agenzia Tass.

Secondo l'intelligence, ciò è stato fatto nell'aspettativa che la Russia non le avrebbe prese di mira a causa del rischio di un incidente nucleare. (ANSA).