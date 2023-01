Usa: sparatoria in una scuola in Iowa, almeno 3 feriti di cui 2 gravi

Sparatoria in una scuola a Des Moines, in Iowa. La polizia è sul luogo dell'incidente e, sul suo account Twitter, parla di 3 persone ferite, di cui due in condizioni critiche.

Le generalità dei feriti non sono state rese note ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di un adulto e due studenti.

La scuola è la Starts Right Here, che aiuta i giovani che vivono in condizioni particolarmente disagiate. L'incidente intorno alle 12.53 locali.

"Dopo circa 20 minuti dalla sparatoria, a meno di quattro chilometri di distanza dalla scuola, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Des Moines hanno fermato diversi sospettati e li hanno presi sotto custodia", riferisce la polizia senza fornire ulteriori dettagli.