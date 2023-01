Perù: proteste, rilasciate 192 persone fermate in università

La Procura peruviana ha ordinato il rilascio di 192 delle 193 persone fermate sabato dalla polizia all'interno dell'Università San Marco di Lima. Si tratta, ricorda la radio RPP, di persone venute da varie parti del Perù per partecipare alle manifestazioni antigovernative in corso dal 7 dicembre, ed in particolare alla marcia denominata 'Toma de Lima' (Presa di Lima) svoltasi il 19 gennaio.

Rina Rodríguez, rappresentante dell'Ufficio del Difensore civico peruviano, ha confermato ai media che "sono effettivamente state rilasciate 192 persone provenienti per lo più da varie regioni del Paese, mentre solo un individuo di sesso maschile è stato trattenuto per un supplemento di indagini".

Sabato gli agenti erano intervenuti per sgomberare una zona dell'università su presentazione di una denuncia che alludeva anche a danneggiamenti e sottrazioni di beni dell'istituzione, di cui però la Procura non ha fatto menzione nel comunicato con cui ha reso noto il rilascio dei fermati.