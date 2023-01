Francia:governo va avanti su riforma pensioni

Dopo la massiccia manifestazione di giovedì scorso, il governo francese presenta oggi in consiglio dei ministri la contestata riforma delle pensioni, senza cedere sulle principali rivendicazioni dei sindacati, a cominciare dall'aumento dell'età pensionabile a 64 anni. La manifestazione della settimana scorsa per opporsi alla riforma previdenziale di Emmanuel Macron ha visto scendere in piazza oltre un milione di persone ma nonostante le proteste l'esecutivo sembra oggi determinato a condurre la riforma in porto. Ieri, Macron ha detto di aver già dato prova di "apertura" rispetto al progetto iniziale, che prevedeva un innalzamento dell'età a 65 anni anziché 64. Macron ha inoltre spiegato di non volersi "sostituire" al dibattito atteso in parlamento. Intanto, secondo l'Alto Consiglio francese per le Finanze Pubbliche (HCFP), l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile a 64 anni, già dal mese di settembre, potrebbe indurre quest'anno "50.000 persone a rinviare l'uscita" dal lavoro.