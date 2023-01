Arrestato in Norvegia il comandante disertore della Wagner

L'ex comandante del gruppo paramilitare russo Wagner Andrei Medvedev, fuggito in Norvegia dieci giorni fa, è stato arrestato dalla polizia norvegese in base alla legge sull'immigrazione. Le ragioni esatte dell'arresto non sono state specificate, ma il suo avvocato ha detto che è dovuto a "violazioni delle norme di sicurezza" che lo circondano. Medvedev, 26 anni, aveva attraversato il confine russo-norvegese nell'estremo nord nella notte tra il 12 e il 13 gennaio chiedendo asilo nel paese scandinavo, dicendosi pronto a "parlare della sua esperienza nel gruppo Wagner alle persone che indagano sui crimini di guerra".

L'uomo aveva raccontato di aver combattuto in Ucraina per la Wagner per quattro mesi prima di disertare a novembre, quando l'organizzazione paramilitare guidata da Yevgeny Prigozhin avrebbe prolungato il suo contratto contro la sua volontà. Testimone potenzialmente prezioso per far luce sulla brutalità del gruppo paramilitare in Ucraina, Medvedev è stato torchiato dalle autorità norvegesi sin dal suo arrivo nel Paese, in una località non rivelata e sotto stretta sorveglianza. "È stato arrestato in base alla legge sull'immigrazione e si sta valutando la possibilità di internarlo", ha dichiarato all'Afp Jon Andreas Johansen, funzionario di polizia responsabile degli affari dell'immigrazione, in una e-mail.

La polizia non ha voluto specificare le ragioni esatte del suo arresto, né fornire ulteriori commenti. Il suo avvocato, Brynjulf Risnes, ha dichiarato che Medvedev è stato arrestato perché si è rifiutato di rispettare tutte le regole di sicurezza che gli sono state imposte. "Pensa che sia necessario", ha detto. "Naturalmente sono state adottate molte misure di sicurezza e per lui è difficile rispettarle. Non è accusato di

nulla", ha aggiunto il legale.

Rimangono molti interrogativi sulla figura di Andrei Medvedev, sul suo passato e sulle circostanze della sua fuga. Molti esperti ritengono che l'ex mercenario non avrebbe potuto attraversare il confine altamente sorvegliato senza assistenza. Egli stesso afferma di aver attraversato a piedi il Pasvik, il fiume ghiacciato che segna il confine tra Russia e Norvegia, dopo essere stato inseguito dalle guardie russe con i cani. La

squadra criminale della polizia norvegese (Kripos), che partecipa all'indagine internazionale sui crimini di guerra in Ucraina, ha iniziato a interrogarlo sabato scorso. Risnes ha dichiarato che ha collaborato. L'Afp non è stata in grado di confermare in modo indipendente la veridicità delle sue dichiarazioni.

D'altra parte, la responsabile della fondazione di beneficenza Sitting Russia, Olga Romanova, ha detto che il gruppo Wagner ha già perso circa 40.000 prigionieri precedentemente reclutati nella guerra in Ucraina. In un'intervsta televisiva, Romanova ha dichiarato che l'abbandono di massa dei prigionieri da "Wagner" è iniziato in autunno e molti sono fuggiti dal fronte in Russia, portando con sé armi. Romanova ha espresso l'ipotesi che lo stesso Prigozhin non tenga traccia dei dispersi e dei disertori tra i mercenari: tutti sono registrati tra i morti. Ciò è probabilmente indicato dal fatto che i parenti dei morti in Russia ricevono bare vuote.