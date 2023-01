Scholz, Francia e Germania sosterranno ancora l'Ucraina

(ANSA) - PARIGI, 22 GEN - "Noi continueremo a fornire all'Ucraina, fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno": lo ha promesso oggi il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al fianco del presidente francese, Emmanuel Macron.

"Insieme, in quanto europei, allo scopo di difendere il nostro progetto di pace europeo", ha aggiunto Scholz, in una cerimonia alla Sorbona per il 60/o anniversario del trattato dell'Eliseo per la riconciliazione tra Germania e Francia. (ANSA).