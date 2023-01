Mosca, 'armi offensive a Kiev portano al disastro globale'

"La fornitura di armi offensive a Kiev porterebbe a un disastro globale", ha dichiarato lo speaker della Duma russa, Viacheslav Volodin. "Se Washington e i Paesi della Nato inviano armi (all'Ucraina) da impiegare per attaccare città pacifiche o per tentare di occupare le nostre terre, una minaccia che è stata fatta, questo provocherebbe una reazione con l'uso di armi ancora più potenti", ha aggiunto il presidente della camera bassa del parlamento di Mosca, citato dalla Tass, sul suo canale Telegram.

Boris Johnson in Ucraina, l'incontro con Zelensky

Le forze armate russe hanno conquistato posizioni più vantaggiose nella regione ucraina di Zaporizhzhia, grazie sue alle operazioni offensive nelle ultime 24 ore: lo ha affermato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. "Unità nel distretto militare orientale hanno conquistato posizioni e linee di fronte più vantaggiosi come risultato delle azioni offensive nel settore di Zaporizhzhia, ha detto il portavoce Igor Konashenkov, che ha rivendicato alle forze russe la distruzione di un deposito di proiettili d'artiglieria ucraino e l'uccisione di 85 soldati di Kiev. Ma l'Ucraina smentisce. "Per quanto riguarda la situazione nella sezione Zaporizhzhia, il nemico non sta conducendo operazioni attive e su larga scala", ha detto il colonnello, aggiungendo che si registrano regolari tentativi russi di assaltare le posizioni dell'esercito ucraino con piccoli gruppi di massimo dieci persone. Secondo Yerin, le truppe russe hanno avuto alcuni successi in alcune aree, ma attualmente tutte le posizioni delle forze di difesa dell'Ucraina sono state ripristinate.

Scholz: 'Francia e Germania sosterranno ancora l'Ucraina'

Intanto prosegue il dibattito sui tank. Mentre il Der Spiegel fa sapere che la Germania alla fine potrebbe trasferire 19 tank Leopard 2 all'Ucraina. Il rifiuto da parte di Berlino di consegnare all'Ucraina i suoi carri armati pesanti Leopard è "inaccettabile", secondo il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki. "L'atteggiamento della Germania è inaccettabile. E' quasi un anno che la guerra è iniziata e degli innocenti muoiono ogni giorno. Le bombe russe creano devastazione nelle città ucraine. Obiettivi civili vengono attaccati e donne e bambini vengono assassinati", ha detto il premier da Varsavia, citato dall'agenzia di stampa polacca Pap, due giorni dopo la riunione del gruppo di contatto per la difesa sull'Ucraina a Ramstein. Morawiecki ha detto di aspettarsi almeno "una dichiarazione chiara" di Berlino che autorizzi i Paesi che dispongano di Leopard tedeschi a inviarli a Kiev. La Polonia intende consegnarne da parte sua 14.