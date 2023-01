Macron, 'Francia e Germania pioniere rifondazione Europa'

Emmanuel Macron ha esortato domenica la Francia e la Germania a diventare "pioniere per la rifondazione" dell'Europa, durante un discorso alla Sorbona in occasione del 60/o anniversario del Trattato dell'Eliseo per la riconciliazione fra i due Paesi.

Al fianco del cancelliere Olaf Scholz, Macron ha detto che "Germania e Francia, poiché hanno disboscato il sentiero della riconciliazione - ha detto Macron - devono diventare pioniere per la rifondazione della nostra Europa".

Macron, sulla "rifondazione dell'Europa", ha in particolare citato la necessità di "costruire un nuovo modello energetico", di incoraggiare "l'innovazione e le tecnologie di domani" e favorire la crescita di un'"Unione europea in grado di assumersi il ruolo di potenza geopolitica a 360 gradi, nel campo della difesa, nel campo spaziale, nel campo diplomatico".