Kiev smentisce, 'nessuna offensiva russa su Zaporizhzhia'

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Le truppe della Federazione Russa non conducono operazioni offensive su larga scala nella sezione di Zaporizhzhia. Ad affermarlo è Yevhen Yerin, capo del Centro stampa congiunto delle forze di difesa della direzione di Tavriya, citato da Ukrinform.

"Per quanto riguarda la situazione nella sezione Zaporizhzhia, il nemico non sta conducendo operazioni attive e su larga scala", ha detto il colonnello, aggiungendo che si registrano regolari tentativi russi di assaltare le posizioni dell'esercito ucraino con piccoli gruppi di massimo dieci persone. Secondo Yerin, le truppe russe hanno avuto alcuni successi in alcune aree, ma attualmente tutte le posizioni delle forze di difesa dell'Ucraina sono state ripristinate. (ANSA).