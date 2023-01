Israele: Netanyahu rimuove Deri da Interno e Sanità

Il premier Benyamin Netanyahu, in ottemperanza ad una decisione della Corte Suprema, ha rimosso il leader del partito religioso Shas Aryeh Deri - suo principale alleato - dalla carica di ministro dell'Interno e della Sanità.

"Sono costretto con il cuore pesante e con profondo dolore - ha detto - a rimuoverti dall'incarico di ministro in questo governo". Netanyahu ha aggiunto che "cercherà con ogni via legale" di consentire a Deri di continuare in futuro a "contribuire allo Stato di Israele con la sua esperienza e le sue capacità".

La Corte aveva sancito la sua incompatibilità in quanto condannato per reati fiscali.

La Corte Suprema aveva stabilito - con 10 giudici su 11 - che Deri non poteva essere nominato ministro a causa delle sue ripetute condanne, con permanenza in carcere, per reati fiscali. Inoltre - aveva denunciato l'Assise - nell'ultimo processo aveva promesso che si sarebbe allontanato dalla vita pubblica in cambio della sospensione della pena.

In una lettera letta durante la consueta riunione di governo a Gerusalemme, Netanyahu ha descritto l'ex ministro come "un'ancora di esperienza, intelligenza e responsabilità" spiegando che la decisione della Corte Suprema "ha ignorato la volontà della nazione". Deri questa mattina - nonostante l'ostracismo della Corte - si è presentato lo stesso alla riunione di governo ma non ha preso posto alla destra di Netanyahu, come vuole la prassi delle sedute dell'esecutivo.