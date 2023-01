Algeria: forti nevicate, strade e scuole chiuse al nord

Forti nevicate in diverse province settentrionali dell'Algeria hanno isolato questa mattina villaggi e città per la chiusura di molte strade, mentre il traffico aereo procede a singhiozzo in due aeroporti nell'est del Paese. Chiuse le scuole nelle zone montuose.

La Gendarmeria algerina (una forza affiliata al Ministero della Difesa) ha specificato in un comunicato che le due principali autostrade del Paese (est-ovest e nord-sud) sono state chiuse al traffico a causa della neve in diverse province come Médéa (a sud della capitale ), Sétif e Bordj Bou Arreridj (est).

Sono state chiuse anche strade nazionali, statali e comunali in diverse province, secondo comunicati della Gendarmeria Nazionale e della Protezione Civile.

La compagnia di bandiera algerina Air Algérie ha inoltre annunciato, in un comunicato, un'interruzione del traffico aereo negli aeroporti di Costantina e Batna, nell'est del Paese, a causa dell'accumulo di neve e della difficile situazione meteorologica.

Per riaprire le strade chiuse a causa della neve sono intervenuti anche la gendarmeria nazionale, la protezione civile e i servizi dei lavori pubblici.