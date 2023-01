Kiev, attacco russo sulla regione di Sumy

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Le forze russe hanno attaccato il villaggio di Studenok, nell'oblast ucraino di Sumy, e un diciassettenne è rimasto ferito. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione, Dmytro Zhyvytsky.

"I russi hanno colpito il villaggio di Studenok con colpi di mortaio. Dieci proiettili sono esplosi per le strade del villaggio, vicino alle abitazioni dei residenti locali", ha dichiarato il governatore. "Gli esplosivi nemici hanno colpito anche una delle case, è stata completamente distrutta. Al momento dell'attacco c'era un ragazzo di 17 anni.

Miracolosamente, è sopravvissuto: è stato salvato dai medici dell'ospedale Glukhiv con numerose ferite da schegge. Al momento la vita del ragazzo non è in pericolo", ha aggiunto. (ANSA).