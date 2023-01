Qatar: udienza su custodia cautelare Figà-Talamanca giovedì 26

L'udienza per il riesame della custodia cautelare di Niccolò Figà-Talamanca, il responsabile della Ong 'No Peace Without Justice' in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito della maxi-inchiesta Qatargate, si terrà giovedì 26 gennaio al Palais de Justice di Bruxelles, salvo cambiamenti di agenda dell'ultimo minuto. E' quanto si apprende dal suo avvocato, Barbara Huylebroek. La giustizia belga dovrà decidere se estendere la detenzione di Figà-Talamanca o disporre per lui misure alternative. "La cosa più importante ora è che si possa andare davanti alla Camera di consiglio e spiegare", ha osservato Huylebroek. Sempre giovedì 26, sotto esame dei giudici belgi vi sarà anche il prolungamento della custodia preventiva per Francesco Giorgi, braccio destro dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. La data dell'udienza di Giorgi era stata comunicata dalla procura federale belga la scorsa settimana, a seguito di un rinvio.

