Leader di partito, Bolsonaro in Brasile entro fine mese

(ANSA) - BRASILIA, 20 GEN - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, potrebbe rientrare in Brasile entro la fine del mese: lo ha detto il segretario del suo Partito liberale (Pl, di destra), Valdemar Costa Neto.

L'ex leader di destra - indagato per presunta istigazione al colpo di Stato - è dal 30 dicembre negli Stati Uniti per trascorrere un mese di ferie.

"Bolsonaro mi ha dato un messaggio, 8 giorni fa, che sarebbe venuto in Brasile alla fine di gennaio, e noi desideriamo che torni presto per potenziare il nostro partito", ha affermato Costa Neto, secondo cui l'ex presidente ha "zero" legami con l'assalto alle istituzioni dell'8 gennaio a Brasilia. (ANSA).