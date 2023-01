Davos: Marina Silva incontra Greta, 'molto emozionante'

(ANSA) - BRASILIA, 20 GEN - "E' stato un incontro pieno di significato, molto emozionante" quello tra Marina Silva e Greta Thunberg: lo ha raccontato la stessa ministra dell'Ambiente brasiliana, che ha poi sottolineato come sia "molto bello verificare che abbiamo una terza generazione di attivisti" che difendono l'ambiente.

Il faccia a faccia tra le leader ecologiste di differenti generazioni è avvenuto al Wef di Davos, dove Silva si è riunita anche con il rappresentante americano per il Clima, John Kerry, il quale ha promesso di recarsi in Brasile all'inizio di febbraio.

"Gli Stati Uniti sono un partner strategico per il Brasile, cercheremo un'agenda di cooperazione in bioeconomia, stanno anche valutando di dare un contributo al Fondo Amazzonia", ha dichiarato la ministra, andata in Svizzera con il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, in rappresentanza del neo presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Con il cambio di governo, vediamo molta solidarietà da parte di vari Paesi del mondo democratico, come Europa e Stati Uniti, Paesi che sono stati solidali anche con il governo Lula di fronte agli attacchi autoritari" dell'8 gennaio a Brasilia, ha aggiunto Silva oggi al quotidiano Valor Económico. (ANSA).