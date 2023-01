Austin, non cedere ora, non esiteremo in aiuti Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 20 GEN - "È il momento di non cedere". Lo ha detto il segretario della Difesa americano Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina stamani a Ramstein. "Non smetteremo, non indugeremo e non esiteremo nell'aiuto dell'Ucraina", ha aggiunto. (ANSA).