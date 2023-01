Zelensky, bene risoluzione Pe per tribunale contro Mosca

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Accolgo con favore l'adozione della risoluzione del Parlamento europeo sull'istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Chiedo a tutti i nostri partner di sostenere tale tribunale. La Russia deve essere ritenuta responsabile della sua guerra di aggressione e la giustizia deve prevalere". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il via libera dell'Eurocamera a una risoluzione che esorta l'Ue a istituire un tribunale internazionale speciale che si occupi di perseguire la leadership politica e militare della Russia e i suoi alleati.

In un altro tweet, il presidente ucraino ha poi ringraziato la Danimarca per la fornitura di 19 obici a Kiev. "Sono profondamente grato alla mia brava collega Mette Frederiksen e al governo di coalizione danese per l'importante decisione di fornire obici Caesar all'Ucraina. Aumenterà notevolmente le capacità di difesa ucraina", ha affermato Zelensky. (ANSA).