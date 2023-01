Perù, oltre 10 mila agenti per fare fronte alle proteste

(ANSA) - LIMA, 19 GEN - Oltre 10 mila agenti della Polizia nazionale del Perù (Pnp) sono stati schierati nel centro di Lima per il controllo dell'ordine pubblico e a difesa delle principali sedi istituzionali durante la grande manifestazione nazionale convocata per oggi da sindacati e organizzazioni sociali.

Lo ha riferito la stessa Pnp con un comunicato pubblicato sui suoi profili social. "Oltre 10 mila agenti sono già concentrati nella caserma di Potao (centro della capitale) pronti per essere schierati nelle loro posizioni per mantenere l'ordine interno e pubblico del Paese", si legge nella nota.

Gli organizzatori della cosiddetta 'Marcia de los 4 Suyos' (in riferimento all'antica denominazione dell'impero incaico 'Tawantinsuyu' che nella lingua quechua significa "quattro regioni" o "quattro punti cardinali") mirano a far confluire la protesta, relegata inizialmente nelle province più povere e a maggioranza contadina e indigena, direttamente alle porte del palazzo di Governo.

Nelle prime ore di giovedì erano già diversi i cortei che si stavano raggruppando in diversi punti di accesso alla capitale.

(ANSA).