Onu, da porti ucraini 17,8 mln tonnellate cereali e alimenti

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sono 17,8 milioni di tonnellate i cereali e altri prodotti alimentari esportati dallo scorso agosto ad oggi in 43 Paesi nell'ambito della Black Sea Grain Initiative, l'iniziativa per il trasporto sicuro di cereali e prodotti alimentari dai porti ucraini, in base all'accordo tra Russia e Ucraina stipulato con la Turchia e le Nazioni Unite dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ne danno notizia da Ginevra le Nazioni Unite. (ANSA).