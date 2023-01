India: tragedia a festival degli aquiloni, 3 bimbi tra i 6 morti

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Tragedia al festival degli aquiloni nello Stato indiano del Gujarat: sei persone, tra le quali tre bambini, sono morte con la gola tagliata dai fili, rivestiti di polvere di vetro, delle tradizionali figure volanti. Lo riporta il Guardian sottolineando che in centinaia si erano riversati su terrazze e tetti per far prendere il volo ai loro aquiloni per il festival Uttarayan.

Secondo quanto riferito, le vittime sono morte dissanguate quando le corde affilate come rasoi dell'aquilone si sono impigliate intorno al collo, hanno riferito i funzionari al Press Trust of India (Pti). Almeno altre 176 persone sono rimaste ferite a causa di tagli e cadute.

È noto che alcuni partecipanti rivestono le corde dell'aquilone con polvere di vetro per tagliare le corde dell'avversario mentre sono in aria. Sebbene la pratica sia stata vietata dal 2016, in molti affermano che raramente il divieto viene applicato.

Una bambina di due anni sarebbe morta dopo che una corda di un aquilone le ha colpito il collo mentre era in scooter con suo padre, ha riferito Pti, citando un funzionario della stazione di polizia di Bortalav. (ANSA).