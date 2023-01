Francia: disagi in metro a Parigi, è boom di telelavoro

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Il trasporto pubblico di Parigi, tra metropolitana, treni suburbani Rer e treni di periferia, ha subito questa mattina "forti disagi" a causa degli annunciati scioperi contro la riforma delle pensioni ma senza inconvienti maggiori per i passeggeri.

Buona parte dei cittadini dell'Ile-de-France - la regione ipercentralizzata di Parigi che concentra quasi il 20% della popolazione totale della Francia - ha infatti optato per il telelavoro, lasciando le strade e i trasporti pubblici a chi non può fare a meno di spostarsi per andare al lavoro. Secondo il sito Sytadin, anche il traffico stradale è rimasto piuttosto fluido. Nella capitale, la manifestazione contro la riforma partirà alle ore 14 da Place de la République per raggiungere Place de la Nation. (ANSA).