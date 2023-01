Orban, 'a Pe tanti corrotti da fare squadra calcio in galera...'

(ANSA) - BRUXELLES, 18 GEN - "Di questo passo, presto ci saranno abbastanza eurodeputati corrotti dietro le sbarre da formare la propria squadra di calcio in prigione. Chissà? Potrebbero persino arrivare ad Euro 2024. È ora di prosciugare la palude di Bruxelles!". Lo scrive in un tweet il premier ungherese, Viktor Orban, commentando la notizia sull'avvio della procedura per revocare l'immunità di due europarlamentari, Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, coinvolti nell'inchiesta Qatargate. (ANSA).