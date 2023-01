Migranti: Ankara, 194 salvati dopo respingimenti di Atene

(ANSA) - ISTANBUL, 18 GEN - La Turchia ha messo in salvo 194 migranti che avevano tentato di raggiungere illegalmente le isole greche vicine alla costa turca ma sono stati respinti dalla Guardia costiera di Atene. Lo rende noto Sabah citando funzionari di Ankara.

Le operazioni della Guardia costiera turca sono state effettuate nel mare Egeo, a largo di Ayvalik, di fronte all'isola greca di Lesbo dove sono stati salvati 73 migranti, tra Bodrum e Datca; 22 migranti sono stati messi in salvo mentre altri 99 sono stati trovati nei pressi della costa di Menderes, Cesme e Urla, in provincia di Smirne.

Ankara accusa regolarmente Atene di respingere migranti che tentano di raggiungere illegalmente le isole greche vicine alla costa turca. Secondo i rapporti della Guardia costiera turca, nel 2022 oltre 18mila migranti sono stati respinti dalla Grecia.

(ANSA).