Lavrov, Berlusconi ha lavorato al dialogo Russia-Nato

(ANSA) - MOSCA, 18 GEN - Silvio Berlusconi ha dato un contributo per cercare di "costruire le relazioni" tra Russia e Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in risposta a una domanda dell'ANSA sulle relazioni tra Mosca e Roma. Lavrov ha sottolineato in particolare che l'allora premier italiano "avviò il vertice di Pratica di Mare nel 2002". (ANSA).