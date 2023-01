Estonia: sondaggi danno partito premier in testa

(ANSA) - VILNIUS, 18 GEN - A un mese e mezzo dalle elezioni politiche, previste per il prossimo 5 marzo in Estona, il Partito delle Riforme del primo ministro Kaja Kallas si conferma prima forza del Paese con il 31,8%. Ne dà notizia l'Istituto per gli Studi Sociali di Tallinn, autore di un recente sondaggio d'opinione.

Al secondo posto si conferma il partito di destra EKRE (22,8%), seguito dal Partito di Centro del Presidente del Parlamento estone (Riigikogu) Jüri Ratas,(16,6%).

Al di sopra della soglia limite del 5% delle preferenze seguono, a distanza, il movimento Eesti 200 (10%), di tendenze liberali e al momento non rappresentato in Parlamento, il Partito Socialdemocratico (7,7%) e Isamaa (7,2%) dell'attuale ministro degli Esteri Urmas Reinsalu.

Allo stato attuale, i voti si tradurrebbero in 36 seggi per il Partito delle Riforme, 25 per EKRE, 17 per il Partito di Centro, 10 per Eesti 200, 7 per il partito Socialdemocratico e 6 per Isamaa. (ANSA).