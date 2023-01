Covid, verso 36.000 morti al giorno in Cina

Le morti dovute al Covid in Cina potrebbero raggiungere quota 36.000 al giorno durante le vacanze del Capodanno lunare che partiranno nel fine settimana, a causa degli spostamenti di massa di milioni di persone che si ricongiungeranno con le famiglie d'origine. E' la stima che emerge dall'analisi aggiornata della società di ricerche britannica Airfinity, più severa di 11.000 unità rispetto alle 25.000 ipotizzate lo scorso 29 dicembre in merito al periodo più a rischio di diffusione del contagio dopo la decisione di Pechino di cancellare all'improvviso poco più di un mese fa la politica draconiana di 'tolleranza zero' al Covid.