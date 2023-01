Ucraina: soldati Kiev giunti in Usa per addestramento su Patriot

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - I soldati ucraini sono arrivati in Usa per imparare ad usare il sistema di difesa aerea americano Patriot per difendere il proprio Paese dagli attacchi missilistici russi.

Il personale è giunto domenica sera a Fort Sill in Oklahoma per un addestramento nella scuola di artiglieria per la difesa aerea dell'esercito americano, ha reso noto il colonnello Curtis King, senza precisare quanti uomini seguiranno il corso, della durata di alcuni mesi.

Ma il Pentagono aveva detto all'inizio del mese che sarebbero arrivati 90-100 militari ucraini. (ANSA).