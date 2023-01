Ucraina: Onu, finora accertate oltre 7.000 vittime civili

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sono 7.031 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe, ma il bilancio reale è "considerevolmente più alto" poiché questo è solo il numero delle vittime confermate: lo ha reso noto l'Ufficio l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), come riporta il Guardian.

"La maggior parte delle vittime civili registrate è stata causata dall'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio, tra cui bombardamenti di artiglieria pesante, sistemi missilistici a lancio multiplo, missili e attacchi aerei", si legge in un comunicato. (ANSA).