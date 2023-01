Ucraina: delegazione Usa a Kiev per rafforzare sicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - La vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha guidato una delegazione a Kiev per discutere l'assistenza americana per rafforzare la sicurezza ucraina, migliorare la sua economia e discutere come sviluppare una durevole partnership commerciale bilaterale con gli Stati Uniti.

Lo ha reso noto il dipartimento di stato.

La delegazione ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, membri del suo ufficio presidenziale, il ministro della difesa Oleksiy Reznikov e altri alti dirigenti ucraini.

(ANSA).