La polizia brasiliana cerca i 'segreti' di Torres sul Cloud

(ANSA) - SAN PAOLO, 17 GEN - La polizia federale brasiliana sta lavorando sul Cloud per recuperare le informazioni dal telefono cellulare dell'ex ministro della giustizia del governo Bolsonaro, ed ex segretario della pubblica sicurezza di Brasilia, Anderson Torres, sottoposto a custodia cautelare da sabato, perché sospettato di aver avuto un ruolo nell'attacco dei sovranisti ai palazzi della democrazia. lo riporta l'online della Globo.

Torres era rientrato dalla Florida, dove era volato il giorno prima delle devastazioni dell'8 gennaio, senza il suo portatile.

E mentre si trovava ancora negli Stati Uniti aveva informato attraverso i social media che il suo cellulare era stato clonato.

Il team che indaga sul coinvolgimento dell'ex ministro nell'invasioni degli edifici delle istituzioni si affiderà ad apparecchiature di intelligence per recuperare dati come chiamate, messaggi e documenti archiviati. (ANSA).