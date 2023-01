Kiev, blackout di emergenza nella capitale e nella regione

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Interruzioni di corrente sono state introdotte come misura di emergenza a Kiev e nell'omonima regione: lo ha reso noto il principale fornitore privato di energia in Ucraina, Dtek, come riporta Ukrinform.

"Sono in corso interruzioni di corrente di emergenza in tutta la regione. I programmi per la stabilizzazione delle interruzioni di corrente, elaborati in precedenza, non sono attualmente in vigore", si legge nel comunicato.

L'infrastruttura energetica del Paese è in fase di ripristino dopo i numerosi attacchi russi e proseguono i lavori di riparazione in tutte le strutture danneggiate dai bombardamenti.

