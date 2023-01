Foto satiriche di Bolsonaro e Trump su grattacielo di NY

(ANSA) - BRASILIA, 17 GEN - Immagini sarcastiche dell'ex presidente americano, Donald Trump, e dell'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sono state proiettate la notte scorsa su un grattacielo di Manhattan, a New York: lo rende noto il quotidiano brasiliano O Globo, secondo cui i due ex presidenti apparivano con orecchie simili a quelle di Topolino sotto la scritta 'Topi di Florida'.

Bolsonaro si trova in una residenza della Florida situata vicino al resort di Mar-a-lago, dove incontrò l'allora alleato Trump per la prima volta nel 2020.

In altre immagini proiettate sull'edificio newyorchese sono stati ritratti anche l'ex vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, l'ex giudice Sergio Moro e il deputato Carlos Bolsonaro (figlio dell'ex presidente), tutti in vacanza a Orlando, dove dallo scorso 30 dicembre si trova lo stesso Jair Bolsonaro.

