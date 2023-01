Zelensky, Mosca prepara nuovi raid, sviluppiamo contromisure

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tenuto un'altra riunione dello Stato maggiore del comandante in capo supremo sulla situazione in prima linea, in particolare nella regione di Donetsk e nel sud dell'Ucraina.

"Ho tenuto una riunione dello Stato Maggiore del Comandante supremo in capo. Abbiamo discusso gli sviluppi in prima linea, analizzato separatamente la situazione nella regione di Donetsk e nel sud", si legge nella dichiarazione di Zelensky su Telegram. "Abbiamo sentito informazioni sulle probabili azioni dell'aggressore nel prossimo futuro. Non ignoriamo il fatto che il nemico preparerà nuovi attacchi missilistici, quindi stiamo sviluppando le contromisure più efficaci", ha sottolineato. "Ci siamo anche concentrati sulla fornitura di munizioni alle Forze Armate e sulla formazione di comandanti a livello tattico".

