Iran: proteste a Teheran, 4 mesi fa la morte di Mahsa

(ANSA) - ISTANBUL, 16 GEN - Proteste anti governative sono continuate nella notte nella capitale iraniana Teheran, a esattamente 4 mesi dall'inizio dell'ondata di dimostrazioni anti governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. In un video pubblicato su Instagram da Bbc Persian, si sentono donne gridare "Morte al dittatore" criticando la Guida Suprema Ali Khamenei.

Due dei manifestanti arrestati durante le dimostrazioni di questi mesi a Isfahan, Saleh Mirhashmi e Saeed Yaghoubi, sono stati trasferiti in regime di isolamento e gli attivisti della rete 1500 Tasvir temono che la condanna a morte per loro emessa possa essere presto eseguita, anche se non è ancora stata confermata dalla Corte Suprema. Da quando le dimostrazioni sono iniziate, già 4 manifestanti sono stati impiccati e molti altri sono stati condannati alla pena capitale.

Secondo i dati dell'agenzia degli attivisti per i diritti umani Hrana, almeno 524 persone hanno perso la vita durante la manifestazioni e oltre 19mila manifestanti sono stati arrestati.

