Francia:giovedì la protesta contro la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 16 GEN - Ancora appelli in Francia a manifestare giovedì 19 gennaio contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Intervistato da France Info, il segretario del principale sindacato di Francia, Laurent Berger (CFDT), ha invocato oggi una mobilitazione "massiccia" per opporsi al progetto di legge presentato il 10 gennaio scorso dalla premier, Elisabeth Borne.

"Con (il segretario del sindacato CGT) Philppe Martinez siamo d'accordo affinché il 19 gennaio sia massiccio", ha dichiarato Berger, aggiungendo: "Dobbiamo fare in modo che il 19 sia un successo - ha proseguito - mobilitarci massicciamente il 19, la mattina in alcune città, il pomeriggio in altre, affinché un numero massimo di persone manifestino pacificamente, ma esprimendo fermamente il loro scontento".

Berger aggiunge che da "circa una settimana" vede "crescere lo scontento in tutti i settori professionali, in particolare, nei settori più colpiti dalla riforma". Interrogato sull'eventuale blocco delle raffinerie, come avvenne lo scorso anno, ha risposto che (contrariamente alla CGT) "la CFDT-Petrolio non ha chiesto di bloccare le raffinerie per il momento".

Oltre alla lotta contro l'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni, il punto più contestato della riforma, il segretario del principale sindacato di Francia intende "smuovere le cose" anche su altri aspetti, in particolare, rispetto ai mestieri usuranti.

Sepolta a fine 2019 dopo scioperi a ripetizione e l'avvento del Covid-19, la riforma previdenziale è stata tra le promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Durante la campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza ad aprile, si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione ma anche questa volta la strada si preannuncia in salita. (ANSA).