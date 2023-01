Bulgaria: ai socialisti terzo e ultimo mandato per nuovo governo

(ANSAmed) - SOFIA, 16 GEN - Il presidente bulgaro Rumen Radev, dopo due tentativi falliti, ha conferito oggi un nuovo mandato per formare il governo al Partito socialista (Bsp). Si tratta del terzo e ultimo tentativo dopo le elezioni anticipate del 2 ottobre scorso, un mandato che, secondo la Costituzione, il capo dello stato conferisce a una forza politica a sua scelta. Nei mesi scorsi infatti sono andati a vuoto i tentativi di formare un governo da parte sia del partito conservatore Gerb, vincitore delle elezioni, sia della formazione liberale 'Continuiamo il cambiamento' (Pp), seconda forza politica del Paese. Se fallirà anche il terzo tentativo si andrà a nuove elezioni anticipate. "In tempi di profonde contrapposizioni politiche, Bsp non solo è riuscito a mantenere un dialogo con tutti i partiti politici rappresentati in parlamento, ma ha dimostrato anche di saper scendere a compromessi e raggiungere accordi, entrare in coalizione e governare insieme ai suoi oppositori ideologici, interagire con le nuove e con le vecchie formazioni politiche nel parlamento", ha detto Radev nel conferire l'incarico.

Da parte sua Kornelia Ninova, leader dei socialisti, ha osservato di comprendere la gravità della situazione e la responsabilità assegnata al suo partito di designare un nuovo premier. "Faremo tutto ciò che è in nostro potere per formare un governo regolare. Abbiamo effettivamente dimostrato in precedenti tentativi di poter parlare in modo sensato, calmo e responsabile dell'interesse nazionale del paese con colleghi di altre formazioni parlamentari", ha aggiunto.

Il Bsp dispone di appena 24 deputati nel parlamento unicamerale bulgaro che ha 240 seggi, e secondo gli analisti, è poco probabile che riesca a formare una maggioranza stabile. Se si dovesse arrivare a un nuovo fallimento nella formazione di un governo, si andrà in Bulgaria alle ennesime elezioni legislative anticipate. (ANSAmed).