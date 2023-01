Usa: piogge in California, Biden approva dichiarazione emergenza

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Migliaia di persone sono senza elettricità in California a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sullo stato.

Joe Biden ha approvato la dichiarazione di emergenza per la California, ordinando ulteriori aiuti federali nelle aree colpite più duramente. le piogge, che stanno causando inondazioni. Le piogge proseguiranno per i prossimi giorni e solo dalla metà della prossima settimana è previsto il sole.

(ANSA).