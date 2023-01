Ucraina: una 23enne estratta viva dalle macerie di Dnipro

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Tra le persone finite sotto le macerie del condominio colpito da un attacco russo a Dnipro, c'è anche la 23enne Anastasia Shvets, il cui salvataggio è stato ripreso in un filmato diffuso dall'agenzia Afp.

Secondo quanto riferito, la giovane era in bagno al momento dell'impatto, che ha sventrato l'edificio provocando almeno 23 morti, tra cui una 15enne, e 73 feriti, di cui 14 bambini. Parla al telefono, mentre attende i soccorsi ricoperta della polvere provocata dall'esplosione. Lo sguardo sofferente, mentre viene portata in salvo dai vigili del fuoco, con indosso solamente una felpa, a gambe nude nella notte.

Come ha scritto la stessa Shvets sul suo account Instagram, al momento dell'attacco anche i suoi genitori erano in casa, ma il loro destino è ancora sconosciuto. I soccorritori sono al lavoro sul posto per rimuovere le macerie. Secondo l'ultimo aggiornamento, una quarantina di civili risultano ancora dispersi. (ANSA).