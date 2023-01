Palestinese ucciso in Cisgiordania, tentato assalto ai soldati

(ANSA) - TEL AVIV, 15 GEN - Un palestinese è stato ucciso dopo aver tentato di accoltellare dei soldati nei pressi dell'insediamento ebraico di Ofra non distante da Ramallah in Cisgiordania. Lo riferiscono i media che citano fonti dell'esercito.

L'agenzia Wafa - che cita fonti mediche locali - ha identificato l'uomo in Ahmed Hassan Kahla (45 anni) e ha detto che anche suo figlio è stato ferito dagli spari dei soldati.

