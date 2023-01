Herzog, un 'profondo disaccordo sta lacerando Israele'

(ANSA) - TEL AVIV, 15 GEN - "Siamo alle prese con un profondo disaccordo che sta lacerando la nostra nazione". Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog dopo le manifestazioni contro le leggi sulla giustizia del governo di Benyamin Netanyahu che hanno portato ieri sera in piazza in varie parti di Israele circa 100mila persone, di cui 80mila a Tel Aviv. "Questo conflitto - ha aggiunto - mi preoccupa profondamente, come preoccupa molti in Israele e nella diaspora". (ANSA).