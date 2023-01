Trump attacca la donna che lo accusa di stupro, è malata

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Una bugiarda, malata di mente che è arrivata a dire che le piaceva essere stuprata. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump nel corso della testimonianza giurata sulle accuse rivolte nei suoi confronti da E. Jean Carroll, la donna che lo accusa di averla stuprata alla metà degli anni 1990.

Nella testimonianza che risale allo scorso ottobre e parzialmente resa pubblica, Trump ribadisce di non conoscere Carroll e la accusa di aver inventato la storia dello stupro.

"Non la conosco. Penso sia malata, malata mentalmente", ha detto l'ex presidente arrivando a dire che Carroll nel corso di un'intervista alla Cnn ha dichiarato che le piaceva essere aggredita sessualmente. (ANSA).