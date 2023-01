Zelensky al parlamento lituano, 'il 2023 decisivo, vinceremo'

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Quest'anno è "decisivo" e l'Ucraina è "sulla via della vittoria" sulla Russia. In collegamento video con il Parlamento lituano il presidente Volodymyr Zelensky ha poi affermato che Mosca "deve essere sconfitta in terra ucraina". Lo riportano Ukrinform e il Kiev Independent.

"Voglio ringraziarvi per non aver tradito la libertà neanche per un minuto - ha affermato il leader di Kiev -. E non solo durante questi 323 giorni di crudele e disumana guerra russa...

Ora si va verso la vittoria finale. La Russia non potrà più dettare nulla ai popoli d'Europa quando termineremo questa guerra con la sconfitta inequivocabile dell'aggressore". (ANSA).