Usa, dall'inizio dell'anno Russia ha deportato 2mila bambini da Ucraina

"Dall'inizio dell'anno, secondo quanto riferito, la Russia ha rapito fino a 2.000 bambini dall'Ucraina in Russia con il pretesto di proteggerli dalla violenza in corso della stessa guerra della Russia". Lo ha dichiarato Michael Carpenter, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l'Osce, citato da Ukrinform. "Nelle ultime settimane, abbiamo visto la Russia raddoppiare alcuni dei suoi comportamenti più spregevoli in Ucraina. Ciò include continuare a rimuovere con la forza i bambini dalle loro famiglie e dalle loro case in Ucraina e trasferirli in Russia", ha sottolineato oggi alla riunione del Consiglio permanente dell'Osce.

Carpenter ha notato che le forze russe hanno trasferito o deportato illegalmente migliaia di civili ucraini in Russia dai territori occupati. "I minori nati nel 2005 e nel 2006 sarebbero ora già soggetti a registrazione militare obbligatoria. Questa pianificazione anticipata di usare i bambini dell'Ucraina come carne da macello per la guerra in Russia è - non ho altre parole - è semplicemente malvagia", ha sottolineato Carpenter.